Futbol: Spor Toto Süper Lig

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

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Stat: Yeni Adana

Hakemler: Erkan Özdamar, Mustafa Emre Eyisoy, Kemal Yılmaz

Adana Demirspor: Ertaç Özbir, Svensson, Semih Güler, Samet Akaydın, Rodrigues, Ndiaye, Stambouli (Dk. 77 Gökhan İnler), Akintola (Dk. 68 Yusuf Sarı), Emre Akbaba (Dk. 90 Erhun Aksel Öztümer), Gulbrandsen (Dk. 77 Bjarnason), Onyekuru

VavaCars Fatih Karagümrük: Batuhan Şen, Ricci (Dk. 82 Kerim Frei), Dresevic, Baniya, Biraschi, Ozdoev (Dk. 82 Adnan Uğur), Levent Mercan, Shukurov (Dk. 75 Samed Onur), Borini, Colley (Dk. 66 Kouassi), Diagne (Dk. 66 Kazım Kazım)



Goller: Dk. 11 ve 43 Emre Akbaba (Adana Demirspor), Dk. 19 Borini (VavaCars Fatih Karagümrük)



Sarı kartlar: Dk. 37 Colley, Dk. 90+5 Kouassi, (VavaCars Fatih Karagümrük), Dk. 37 Stambouli, Dk. 40 Serkan Damla (Yardımcı antrenör), Dk. 71 Gulbrandsen, Dk. 90+3 Yusuf Sarı (Adana Demirspor)







ADANA (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında Adana Demirspor, VavaCars Fatih Karagümrük'ü 2-1 yendi.

47. dakikada Borini'nin ortasında savunmanın uzaklaştırmaya çalıştığı topu önünde bulan Shukurov'un vuruşunda meşin yuvarlak, kaleci Ertaç Özbir'de kaldı.

49. dakikada Ricci'nin sol kanattan ortasında ön direkte yükselen Borini'nin kafa vuruşunda, top yan ağlarda kaldı.

58. dakikada Adana Demirspor'un attığı gol geçerli sayılmadı. Stambouli'nin ara pasında savunmanın arkasına sarkan Onyekuru'nun ceza sahası içinden vuruşunda Dresevic'in müdahalesine rağmen top ağlara gitti. Hakem Erkan Özdamar, VAR incelemesi sonrası Onyekuru'nun ofsaytta olduğu gerekçesiyle ağlara giden topu gol olarak geçerli bulmadı.

63. dakikada Ndiaye'nin ceza sahası sol çaprazında kaleci Batuhan Şen'den sıyrılıp yaptığı ortada savunma topu uzaklaştırdı.

76. dakikada çalımlarla ceza sahasına girerek kaleci ile karşı karşıya kalan Onyekuru'nun son anda vuruşunda, kaleci Batuhan Şen topa hakim oldu.



84. dakikada Yusuf Sarı'nın pasında topla buluşan Onyekuru, ceza sahası içinde kaleci Batuhan Şen'i de geçtikten sonra sağ çaprazdan şutunu çekti. Meşin yuvarlak yan ağlarda kaldı.

85. dakikada ceza sahasına yapılan ortada karambol sonrası kaleci Ertaç Özbir, topu önünde bulan Adnan Uğur'un ayaklarına yatarak meşin yuvarlağa hakim oldu.

Adana Demirspor, karşılaşmadan 2-1 galip ayrıldı.

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