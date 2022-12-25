AK Parti Sözcüsü Çelik, Adana'da "Tesbih ve Doğal Taşlar Fuarı"nı ziyaret etti

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ADANA (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Adana Valiliği himayesinde düzenlenen "Tesbih ve Doğal Taşlar Fuarı"nı ziyaret etti.

Çelik, TÜYAP Adana Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'nde 22 Aralık'ta başlayan fuarın son gününde stantları gezerek ürünlerle ilgili bilgi aldı.

Burada konuşan Çelik, fuarın önemine dikkati çekerek, tespihlerin yanı sıra bunları yapan ustaların ve emektarların da organizasyonda yer aldığını söyledi.

Çelik, bölgenin çok iyi tespih ustaları yetiştirdiğini vurgulayarak, "Bu bölge, el sanatlarında, tespihte uzun yıllardır çok iyi ustalar yetiştirmiş, çok iyi geleneği olan bir bölge. Burada, bu faaliyetin yapılması, ustalarımızın ve tespihçilerimizin bir araya gelmesi son derece kıymetli. Sayın Valimize böyle bir etkinlik için teşekkür ediyorum. İnşallah gelecek senelerde de devamı gelecek." diye konuştu.

Ömer Çelik, daha sonra Vali Süleyman Elban ve AK Parti İl Başkanı Mehmet Ay ile stantları gezerek tespihleri inceledi, vatandaşlarla sohbet ederek fotoğraf çektirdi.

Vali Elban ve vatandaşlar Çelik'e tespih hediye etti.

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