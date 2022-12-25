AK Parti Sözcüsü Çelik, Adana'da taziye ziyaretinde bulundu

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ADANA (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Adana'da taziye ziyareti gerçekleştirdi.

Çelik, tedavi gördüğü Yüreğir Devlet Hastanesi'nde iki gün önce hayatını kaybeden AK Parti Gökçeli mahalle başkanı Adnan Avgan'ın ailesine ziyarette bulundu.

Avgan'ın oğlu Mehmet Avgan ile görüşen Çelik, aileye başsağlığı diledi.

Ziyarette Kur'an-ı Kerim okundu, Çelik ve beraberindekiler dua etti.

AK Parti İl Başkanı Mehmet Ay da ziyarette yer aldı.

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