Adana'da Tespih ve Doğal Taşlar Fuarını 143 bin 500 kişi gezdi

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ADANA (AA) - Adana Valiliği himayesinde düzenlenen Tespih ve Doğal Taşlar Fuarı, yerli ve yabancı 143 bin 500 kişiyi ağırladı.

TÜYAP Adana Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'nde 22 Aralık'ta başlayan fuar, sona erdi.

Fuarı gezen tespih ve doğal taş meraklıları, 25'i yabancıların açtığı olmak üzere 250 stantta sergilenen ürünleri inceledi, yapılışları hakkında bilgi aldı.

Farklı tür ve boyuttaki tespihlerin yer aldığı, hediyelik eşyaların da satışa sunulduğu fuarda, Tunahan Tanyıldızı'nın damla kehribardan yaptığı tane ağırlığı 0,19 gram, çapı 1,6 milimetre olan "mini tespih" de beğeniye sunuldu.

Tanyıldızı, "Dünyanın en küçük damla kehribar tespihi" olarak nitelendirdiği eseri satın almak isteyen bir koleksiyonerin 2 bin dolar teklif ettiğini belirterek, tespihi ticari amaçlı üretmediği için teklifi kabul etmediğini belirtti.

Kentte ilk kez düzenlenen fuarı, yerli ve yabancı 143 bin 500 kişinin ziyaret ettiği bildirildi.





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