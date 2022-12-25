Kozan'da kurulan Türk sanat müziği korosu, ilk konserine hazırlanıyor

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ADANA (AA) - Adana'nın Kozan ilçesinde, Milli Eğitim Bakanlığının "Şarkılar Bizi Söyler Biz de Şarkı Söyleriz" projesi kapsamında kurulan Türk sanat müziği korosu ilk konserini 18 Ocak'ta verecek.

Türk müziğinin gelecek nesillere aktarılmasının amaçlandığı proje kapsamında Kozan Halk Eğitim Merkezi bünyesinde kurulan koro, çalışmalarını sürdürüyor.

Müzik öğretmenlerinin öncülük ettiği 38 kişilik koro, 18 Ocak'ta vereceği ilk konsere hazırlanıyor.

Kozan Halk Eğitimi Merkezi Müdürü İsmail Bünyamin Akbulut, AA muhabirine, farklı meslek gruplarından katılımcıların yer aldığı koronun provalarının keyifli geçtiğini söyledi.

Türk müziğinin yaşatılmasını hedeflediklerini belirten Akbulut, vatandaşları merkezde düzenlenecek konsere davet etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.