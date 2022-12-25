CHP Genel Başkan Yardımcısı Salıcı, Adana'da üye katılım töreninde konuştu:

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ADANA (AA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, "Türkiye'nin aydınlık geleceğini bu ülkenin halkıyla vatandaşıyla kimseyi ayırmadan hep beraber kuracağız." dedi.

Salıcı, Adana Büyükşehir Belediyesi Tiyatro Salonu'nda gerçekleştirilen partisinin üye katılım töreninde, salonda çok anlamlı bir kitle olduğunu belirtti.

Salondakilere seslenen Salıcı, şöyle devam etti:

"CHP'nin başı kapalı olanın da açık olanın da teminatı olduğunu, Türk'ü ile Kürt'ü ile her birisini kucaklayan bir siyasi parti olduğunu bilerek gelmiş değerli kardeşlerim. İyi ki geldiniz. İyi ki bizimle berabersiniz. İyi ki bu ülkeyi kutuplaştırmak isteyen, bizlerin birbirine kötü gözle bakmasını isteyen, bunun için siyaset yapan Adalet ve Kalkınma Partisi'nin yürütmüş olduğu o kötü siyasetten uzak durdunuz. İyi ki altılı masayla, Millet İttifakı'yla beraber Türkiye'yi büyütmek ve zenginleştirmek isteyen, bu ülkede misafirlik süresi uzamış olan sığınmacıları da bir an önce burunları kanamadan memleketine göndermek isteyen CHP'ye katıldınız."

Yürüdükleri yolun kolay bir yol olmadığını ifade eden Salıcı, bu yolun bedel ödeyenlerin yolu olduğunu kaydetti.

Salıcı, şöyle konuştu:

"Bizim Genel Başkanımızı Çubuk'ta linç etmeye kalktılar. Artvin'de terör saldırısı oldu kendisine. İl başkanımız Canan Kaftancıoğlu'na siyaset yasağı getirdiler, İstanbul seçimini kaybetmenin intikamı olarak. Şimdi Ekrem İmamoğlu'na aynı saldırıyı yapıyorlar. Biz bu mücadeleden geri adım atmayacağız. Siz bizimle olduğumuz sürece biz bu mücadeleyi gözümüzü kırpmadan, sonuna kadar vereceğiz. Türkiye'nin aydınlık geleceğini bu ülkenin halkıyla, vatandaşıyla kimseyi ayırmadan hep beraber kuracağız."

Salıcı, konuşmaların ardından yeni üyelere rozetlerini taktı.



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