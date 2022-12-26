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Adana'da silahlı kavgada 1 kişi yaralandı

AA

Adana'da silahlı kavgada 1 kişi yaralandı

ADANA (AA) - Adana'da iki grup arasındaki silahlı kavgada yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, Adnan Kahveci Bulvarı'nda aralarında önceden husumet olduğu bildirilen iki grubun tartışması kavgaya dönüştü.

Bu sırada silahla ateş açılması sonucu U.K. kalçasından yaralandı.

Olaya karışan 2 şüpheli polis tarafından yakalandı.

Yaralı U.K. sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı, zanlılar ise polis merkezine götürüldü.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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