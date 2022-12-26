Adana'da tırda 120 kilo 350 gram esrar ele geçirildi

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ADANA (AA) - Adana'da bir tırda 120 kilo 350 gram esrar ele geçirildi, gözaltına alınan 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yaptıkları çalışmayla bir tırla kente uyuşturucu getirileceğini belirledi.

Ekipler, kente giriş yapan tırı takibe alıp daha sonra durdurdu.

Tırda yapılan aramalarda, sürücü dinlenme alanındaki çanta ve poşetlerde 120 kilo 350 gram esrar bulundu.

Polis, ele geçirilen uyuşturucuyla ilgili 5 şüpheliyi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 4'ü çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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