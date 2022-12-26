Adana'da terör örgütü DEAŞ sanığının 20 yıla kadar hapsi istendi

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ADANA (AA) - Adana'da terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu gerekçesiyle tutuklanan sanık hakkında 20 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu gerekçesiyle tutuklanan Suriye uyruklu İ.E. hakkında savcılıkça yürütülen soruşturma tamamlandı.

Sanık hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 15 yıla, "terör örgütü propagandası yapma" suçundan da 5 yıla kadar hapis cezası talebiyle hazırlanan iddianame, Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, sanığın DEAŞ'a katılımı artırmak adına toplantılar yaptığı ve dijital materyallerinde terör örgütü mensuplarına ait çok sayıda fotoğrafın bulunduğu belirtildi.

İ.E'nin DEAŞ üyeliğinden işlem yapılan kişilerle irtibatının bulunduğu, kod isim kullandığı, Suriye'de örgütün gerçekleştirdiği silahlı çatışmalarda "savaşçı" sıfatıyla yer aldığı ve ayağından yaralandığı, kendisine örgüt tarafından düzenli maaş ödendiği, DEAŞ işgalindeki bölgede nöbet tuttuğu ve ikametinde örgütsel dokümanlar ele geçirildiği kaydedildi.

İddianamede, örgütün cebir, şiddet veya tehdit içeren yöntemlerini meşru gösterecek nitelikte sosyal medya hesabı üzerinden propaganda yaptığı bilgisine de yer verilen İ.E'nin "silahlı terör örgütüne üye olma" ve "terör örgütü propagandası yapma" suçlarından 20 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

Tutuklu sanık İ.E. ilerleyen günlerde hakim karşısına çıkacak.

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