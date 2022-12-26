Çukurova Devlet Senfoni Orkestrası yeni yıl konseri verecek

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ADANA (AA) - Çukurova Devlet Senfoni Orkestrası (ÇDSO) yeni yıl konseri düzenleyecek.

ÇDSO'dan yapılan açıklamaya göre, orkestranın şefi Orhan Şallıel'in yöneteceği konser, 29 Aralık Perşembe saat 20.00'de, Adana Büyükşehir Belediyesi Konser Salonu'nda gerçekleştirilecek.

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrasından Derya Bozok'un solist olarak yer alacağı etkinliğin ilk bölümünde Edouard Lalo'nun "İspanyol Senfonisi" seslendirilecek.

Programın ikinci yarısında da sanatçılar Teyfik Rodos, Esen Demirci, Ozan Gedik, Buğra Yüksel, Emre Kuytu ve Gustavo Battistessa ile dansçılar Mert Moran ve Dilara Zorlu'dan oluşan tango grubu, dünya seçkisinden eserler sunacak.

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