Çukurova Devlet Senfoni Orkestrası yeni yıl konseri verecek

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Çukurova Devlet Senfoni Orkestrası yeni yıl konseri verecek

AA

Çukurova Devlet Senfoni Orkestrası yeni yıl konseri verecek

ADANA (AA) - Çukurova Devlet Senfoni Orkestrası (ÇDSO) yeni yıl konseri düzenleyecek.

ÇDSO'dan yapılan açıklamaya göre, orkestranın şefi Orhan Şallıel'in yöneteceği konser, 29 Aralık Perşembe saat 20.00'de, Adana Büyükşehir Belediyesi Konser Salonu'nda gerçekleştirilecek.

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrasından Derya Bozok'un solist olarak yer alacağı etkinliğin ilk bölümünde Edouard Lalo'nun "İspanyol Senfonisi" seslendirilecek.

Programın ikinci yarısında da sanatçılar Teyfik Rodos, Esen Demirci, Ozan Gedik, Buğra Yüksel, Emre Kuytu ve Gustavo Battistessa ile dansçılar Mert Moran ve Dilara Zorlu'dan oluşan tango grubu, dünya seçkisinden eserler sunacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

(Görüntülü)GEZMEK İÇİN ÇIKTIĞI KALEDE MAHSUR KALDI, İP MERDİVENLE KURTARILDI
YEREL HABERLER (Görüntülü)GEZMEK İÇİN ÇIKTIĞI KALEDE MAHSUR KALDI, ...
Adana'da terör örgütü DEAŞ sanığının 20 yıla kadar hapsi istendi
YEREL HABERLER Adana'da terör örgütü DEAŞ sanığının 20 yıla kadar ...
Adana'da Kozan Kalesi'ndeki kayalıklarda mahsur kalan genç kurtarıldı
YEREL HABERLER Adana'da Kozan Kalesi'ndeki kayalıklarda mahsur kalan ...
Gezmek için çıktığı kalede mahsur kaldı, ip merdivenle kurtarıldı
YEREL HABERLER Gezmek için çıktığı kalede mahsur kaldı, ip ...
HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu, Adana'da konuştu:
YEREL HABERLER HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu, Adana'da konuştu:
(Görüntülü) ABDULLAH&#039;IN 12 YILDIR KAPANMAYAN YARASI
YEREL HABERLER (Görüntülü) ABDULLAH'IN 12 YILDIR KAPANMAYAN ...
(Görüntülü) &#039;AŞİL&#039;, TIR&#039;DA VALİZLERE GİZLENMİŞ 120 KİLOGRAM ESRARI BULDU
YEREL HABERLER (Görüntülü) 'AŞİL', TIR'DA VALİZLERE ...
Abdullah'ın 12 yıldır kapanmayan yarası
YEREL HABERLER Abdullah'ın 12 yıldır kapanmayan yarası
'Aşil', TIR'da valizlere gizlenmiş 120 kilo esrarı buldu
YEREL HABERLER 'Aşil', TIR'da valizlere gizlenmiş 120 kilo esrarı ...
Adana'da bisikletle uyuşturucuyu satarken yakalanan sanığa 12 yıl 6 ay hapis
YEREL HABERLER Adana'da bisikletle uyuşturucuyu satarken yakalanan ...
Adana'da tırda 120 kilo 350 gram esrar ele geçirildi
YEREL HABERLER Adana'da tırda 120 kilo 350 gram esrar ele geçirildi
(Görüntülü) HUSUMETLİSİNİ SOKAK ORTASINDA DARBEDİP, SİLAHLA YARALADILAR
YEREL HABERLER (Görüntülü) HUSUMETLİSİNİ SOKAK ORTASINDA DARBEDİP, ...
Husumetlisini sokak ortasında darbedip, silahla yaraladılar
YEREL HABERLER Husumetlisini sokak ortasında darbedip, silahla ...
Adana'da silahlı kavgada 1 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Adana'da silahlı kavgada 1 kişi yaralandı
CHP Genel Başkan Yardımcısı Salıcı, Adana'da üye katılım töreninde konuştu:
YEREL HABERLER CHP Genel Başkan Yardımcısı Salıcı, Adana'da üye ...
Kozan'da kurulan Türk sanat müziği korosu, ilk konserine hazırlanıyor
YEREL HABERLER Kozan'da kurulan Türk sanat müziği korosu, ilk ...
Adana'da Tespih ve Doğal Taşlar Fuarını 143 bin 500 kişi gezdi
YEREL HABERLER Adana'da Tespih ve Doğal Taşlar Fuarını 143 bin 500 ...
(Görüntülü) ADANA - SONER ÇETİN?İ DUYGULANDIRAN ÖĞRETMEN
YEREL HABERLER (Görüntülü) ADANA - SONER ÇETİN?İ DUYGULANDIRAN ...
(Görüntülü) AK PARTİ SÖZCÜSÜ ÇELİK TERÖRLE MÜCADELE HEPİMİZİN ORTAK MÜCADELESİ OLMALI
YEREL HABERLER (Görüntülü) AK PARTİ SÖZCÜSÜ ÇELİK TERÖRLE MÜCADELE ...
AK Parti Sözcüsü Çelik, Adana'da taziye ziyaretinde bulundu
YEREL HABERLER AK Parti Sözcüsü Çelik, Adana'da taziye ziyaretinde ...
(Görüntülü) CEYHAN&#039;DA EVDE BAKIM HİZMETLERİ DEVAM EDİYOR
YEREL HABERLER (Görüntülü) CEYHAN'DA EVDE BAKIM HİZMETLERİ ...
Adana Demirspor-Fatih Karagümrük maçının ardından
YEREL HABERLER Adana Demirspor-Fatih Karagümrük maçının ardından
Adana Demirspor - Fatih Karagümrük maçının ardından
YEREL HABERLER Adana Demirspor - Fatih Karagümrük maçının ardından
AK Parti Sözcüsü Çelik, Adana'da "Tesbih ve Doğal Taşlar Fuarı"nı ziyaret etti
YEREL HABERLER AK Parti Sözcüsü Çelik, Adana'da "Tesbih ve Doğal ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.