Adana Valisi Elban, "Tesbih ve Doğal Taşlar Fuarı"nı değerlendirdi:

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

ADANA (AA) - Adana Valisi Süleyman Elban, 143 bin 500 ziyaretçinin katılımıyla 22-25 Aralık'ta düzenlenen "Tesbih ve Doğal Taşlar Fuarı"nın gelenekselleşeceğine inandığını bildirdi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, 22-25 Aralık'ta TÜYAP Adana Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen fuarda, 20'den fazla yabancı firmanın da olduğu 250 katılımcı stant açtı.

Türkiye'de ilk kez düzenlenen fuarı 143 bin 500 kişi gezdi.

Açıklamada, görüşlerine yer verilen Vali Elban, organizasyonun ilgi görmesinden mutluluk duyduklarını belirtti.

Elban, sektörün bu tür organizasyonlara ihtiyacı olduğunun ortaya çıktığını ifade ederek, "Ülkemizin çeşitli illerinden ve yurt dışından gelen firmalar buradan çok mutlu ayrıldılar ve fuarın yeniden yapılmasıyla ilgili taleplerini bizlere şimdiden ilettiler." değerlendirmesinde bulundu.

Kentte güzel bir etkinliği gerçekleştirmenin haklı gururunu yaşadıklarını aktaran Elban, şunları kaydetti:

"Ortaya çıkan bu sinerji, bizlere her yıl bir öncekinden çok daha kapsamlı ve güzel bir organizasyon gerçekleştirmenin sorumluluğunu ve heyecanını da beraberinde getiriyor. İnanıyorum ki fuarlar kenti olan ilimize kazandırdığımız bu yeni fuarın çok uzun bir yolculuğu olacak ve Adana'mıza güzel şeyler kazandıracak. Binbir emek ve çalışmanın bir neticesi olan bu güzel fuarımıza katkı sunan, destek olan belediyelerimize, ÇUFAŞ'a, odalarımıza, tespihçi esnafımıza, firmalarımıza, kamu ve sivil toplum kuruluşlarımız ile basın mensuplarımıza teşekkür ediyorum."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.