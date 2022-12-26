Feke Belediye Başkanı Ahmet Sel, işten çıkarılan işçilerle buluştu

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ADANA (AA) - Feke Belediye Başkanı Ahmet Sel, Adana Büyükşehir Belediyesinden çıkarılan işçilerin kurduğu "Mağdur İşçi ve Ailelerini Koruma ve Yardımlaşma Derneği"nin açılışına katıldı.

Sel, Yüreğir Otogarı yanındaki dernek binasının açılışında, işten çıkarılan çalışanların ve ailelerinin haklarını aradığını belirtti.

Dernekleşmenin önemli olduğunu aktaran Sel, "Haksızca işinden, aşından olan kardeşlerimizin her platforma yanlarında olmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Dernek Başkanı Cuma Akpınar da mücadelelerini sürdüreceklerini kaydetti.

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