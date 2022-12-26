İstiklal Marşı'nın yazarı Mehmet Akif Ersoy, vefat yıl dönümünde Adana'da anıldı

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ADANA (AA) - İstiklal Marşı'nın yazarı Mehmet Akif Ersoy, vefatının 86'ncı yılında Adana'da anıldı.



Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Yüreğir Kültür Merkezi'nde "Mehmet Akif Ersoy'u Anma Haftası" kapsamında seminer düzenlendi.

Burada konuşan Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nevzat Özer, istiklal mücadelesinde "Korkma" diyerek motivasyon kaynağı olan ve kendilerine ilham veren Mehmet Akif Ersoy'u anmak için program düzenlediklerini belirterek, "Mehmet Akif Ersoy’un dizelerinde belirttiği her söz ve kelime bu mukaddes vatanın nasıl kazanıldığının, ülkeyi ve vatanı sevmenin ne derece önemli olduğunun vurgusunu yapmaktadır." ifadeleri kullandı.



Özer, akademik başarıdan önce vatan, ülke, bayrak gibi milli değerlere önem verip aynı zamanda kalbini ve beynini etkin kullanan çocuklar yetiştirmeleri gerektiğini de kaydetti.



Tarihçi yazar Prof. Dr. Mehmet Çelik ve Mehmet Akif Ersoy'un torunu Selma Argon Ersoy da Mehmet Akif Ersoy'un hayatını anlattı.



Programda, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bünyesinde koruma ve bakım altında kalan çocuklar arasında düzenlenen "İstiklal Marşı'nı Güzel Okuma" yarışmasında ortaokul ve lise gruplarında dereceye girenlere ödülleri verildi.



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