MHP Adana İl Başkanı Yusuf Kanlı oldu

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ADANA (AA) - Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Adana İl Başkanlığına Yusuf Kanlı getirildi.

Kanlı, partisinin il binasında yaptığı açıklamada, MHP'nin yuvası olduğunu ve kendisine verilen vazifeyi layıkıyla yerine getirmeye çalışacağını söyledi.

Konuşmaların ardından önceki il başkanı Bünyamin Avcı, Kanlı'ya makamında çiçek verdi.

Avcı, milletvekilliğine aday olacağı için parti tüzüğü gereği istifa ettiğini, yerine başkanlık yapacak olan Kanlı'nın görevini layıkıyla yerine getireceğinden şüphe duymadığını kaydetti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.