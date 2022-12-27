Adana'da evde çıkan yangında bir kişi öldü

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ADANA (AA) - Adana'nın Kozan ilçesindeki evde çıkan yangında bir kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Tufanpaşa Mahallesi Eker Sokak'taki bir apartmanın 3. katında yaşayan Hafize Uçar, evin bir odasından dumanlar yükseldiğini görünce durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Bu sırada duman gelen odaya giren Uçar, oğlu 35 yaşındaki Emrah Uçar'ın yanan kanepede uyuduğunu fark edince müdahalede bulundu. Uçar'ın kendi imkanlarıyla yangını söndürmesinin ardından olay yerine ulaşan ekipler, Emrah Uçar'ın öldüğünü tespit etti.

İncelemelerin ardından Uçar'ın cenazesi önce Kozan Devlet Hastanesi'ne ardından da Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Elektrikli sobadan çıktığı değerlendirilen yangınla ilgili soruşturma sürüyor.



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