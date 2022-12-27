Adana'da polis denetimlerinde 116 ruhsatsız silah ele geçirildi

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ADANA (AA) - Adana'da polis ekiplerince geçen hafta gerçekleştirilen denetimlerde 116 ruhsatsız silah ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, kent genelinde 19-25 Aralık'ta çeşitli denetimler yaptı.

Denetimlerde, ruhsatsız 82 tabanca, 16 av tüfeği ve 18 kurusıkı tabanca ile bunlara ait 391 mermi ve 89 kartuş bulundu.

Ekipler ayrıca 5 otomobil, 22 motosiklet ve bir elektrikli bisikletin çalıntı olduğunu tespit etti.

Denetimlerde, farklı suçlardan aranan 427 şüpheli de yakalandı.

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