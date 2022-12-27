Adana'da bir kişinin parasını ve motosikletini gasbettikleri iddiasıyla 2 sanığa dava

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ADANA (AA) - Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde bıçakla yaraladıkları kişinin parasını ve motosikletini gasbettikleri iddia edilen tutuklu 2 sanığa 18'er yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Merkez Seyhan ilçesi Barbaros Mahallesi'ndeki olay sonrası yakalanan ve "gece vakti birden fazla kişi ile silahla yağma" ve "kasten yaralama" suçlarından tutuklanan M.Ü. ve S.O. hakkında Cumhuriyet savcılığınca yürütülen soruşturma tamamlandı.

Savcılıkça hazırlanıp Adana 8. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, sanıkların, internet üzerinden tanıştıkları mağdur A.Ç. ile motosiklet satışı için anlaştığı ve olay günü Barbaros Mahallesi'nde M.Ü'ye ait evin önünde buluştukları anlatıldı.

İddianamede, A.Ç'nin motosikleti teslim etmek ve parasını almak için sanıkların yanına gittiği, bir süre sonra çıkan tartışmada sanıklar M.Ü. ve S.O'nun bıçakla yaralayıp öldürmekle tehdit ettikleri mağdurun bin lirası ile motosikletini alıp olay yerinden kaçtıkları kaydedildi.

Sanıkların, mağdur A.Ç'yi hekim raporuna göre basit tıbbi müdahale ile giderilemez şekilde yaraladıkları bildirilen iddianamede, M.Ü. ve S.O'nun fikir ve eylem işbirliği içerisinde hareket ederek "gece vakti birden fazla kişi ile silahla yağma" suçundan 15'er yıla kadar ve "kasten yaralama" suçundan ise 3'er yıla kadar olmak üzere toplamda 18'er yıla hapisle cezalandırılması talep edildi.

Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen sanıkların yargılanmasına ilerleyen günlerde başlanacak.

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