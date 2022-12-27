Adana'da petshop işletmecisini dolandırdıkları öne sürülen 2 sanığa dava

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

ADANA (AA) - Adana'da, kuş yemi satışı bahanesiyle petshop işletmecisinin 36 bin lirasını dolandırdığı iddia edilen 2 sanık hakkında 10'ar yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Savcılıkça, dolandırıcılık yaptığı ileri sürülen tutuksuz G.A. ve L.E. ile ilgili yürütülen soruşturma tamamlandı.

G.A. ve L.E. hakkında, "serbest meslek sahibi kişilerin dolandırıcılığı" suçundan 10'ar yıla kadar hapis cezası talebiyle hazırlanan iddianame, Adana 8. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede müşteki Ö.E'nin Gaziantep'te bulunan petshop mağazasına 20 ton kuş yemi temin etmek için daha önceden arkadaşı olan G.A. ile irtibata geçtiği, G.A'nın da bu konu için kendisini Adana'da bulunan L.E'ye yönlendirdiği belirtildi.

Müşteki Ö.E'nin 20 ton kuş yemi için L.E. ile 36 bin liraya anlaştığı, verilen hesaba parayı gönderdiği, buna karşın sanık L.E'nin ürünü teslim etmediği ve sonrasında sanıklar G.A. ve L.E'nin müşteki ile iletişimi kestiği, banka kayıtlarının da müşteki Ö.E'yi doğruladığı anlatılan iddianamede, sanıkların fikir ve eylem birliği içerisinde "serbest meslek sahibi kişilerin dolandırıcılığı" suçundan 10'ar yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

Sanıklar L.E. ve G.A. iddianamedeki ifadelerinde, haklarındaki suçlamaları reddetti.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.