Adana'da hayırsever iş insanının tadilatını yaptırdığı okul açıldı

ADANA (AA) - Adana'nın Seyhan ilçesinde, hayırsever iş insanı Hüsnü Mustafa Özyeğin tarafından tadilatı yaptırılan okulun açılışı gerçekleştirildi.

Vali Süleyman Elban, Yeşilyurt Mahallesi'ndeki Hüsnü Mustafa Özyeğin Ortakolu'nda düzenlenen törende, hayırsever iş insanlarının eğitim ve öğretime verdiği desteğin önemli olduğunu söyledi.

Hayır duası almanın en büyük zenginlik olduğunu belirten Elban, "Zengin olmak sadece çok parası olmakla değil gönül zenginliğiyle oluyor. Hüsnü Özyeğin Beyefendi de hakikaten bu gönül zenginliğiyle vermiş olduğu bu destekle ülkemizin en zengin insanlarından birisi olduğunu göstermiştir. Ben ilimize ve ülkemizdeki eğitim hayatına vermiş olduğu bu katkılardan dolayı kendilerine şükranlarımı sunuyorum. Bu okulumuzun, yavrularımızın iyi bir vatandaş ve insan olarak yetişmelerine katkılar vereceğini düşünüyorum." diye konuştu.

İş insanı Hüsnü Mustafa Özyeğin de ticarete ilk atıldığı günlerden bu yana eğitimin birçok alanına yardımlarda bulunduğunu dile getirdi.

Türkiye'nin geleceğinin genç nesiller olduğunu aktaran Özyeğin, şunları kaydetti:

"Vakfımız tarafından tamamlanan 27. okulumuzun açılışını gerçekleştirmek için buradayız. En değerli yatırımın insana ve eğitime olduğunun bilinciyle mutlu ve gururluyum. Bir insanın yetiştirilmesine katkı sunmaktan, çocuklarımızı hak ettikleri nitelikte eğitime kavuşmalarını sağlamaktan, yüzlerindeki mutluluğu görmekten daha büyük bir sevinç olamaz. Eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak ilkesiyle 60 okul ve yurt yapımıyla devam ettik. Asıl hedefimiz daha çok kızlarımızın uzun süre okullarda kalmalarıydı. Şunu gururla söylüyorum; bizim yurtlarımızda kalan kızlarımızın yüzde 50'si liseyi tamamladıktan sonra üniversiteye gidiyorlar. Bu vesileyle kendi adımı taşıyan okulda olmaktan da gurur duyuyorum. Bir gün buradaki öğrencilerimizi Özyeğin Üniversitesi'nde öğrenci olarak görmeyi çok isterim."

Konuşmaların ardından okulun açılışı yapıldı.

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