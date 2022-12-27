LÖSEV Yönetim Kurulu Başkanı Ezer, Adana'da üniversite öğrencileriyle buluştu

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ADANA (AA) - Lösemili Çocuklar Vakfı (LÖSEV) Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Üstün Ezer, Adana'da üniversite öğrencileriyle bir araya geldi.

Ezer, Yaşar Kemal Kültür Merkezi'nde düzenlen etkinlikte, Adana'nın çevre illerden gelen üniversite öğrencileriyle buluştu.

LÖSEV'in kuruluşu ve çalışmalarıyla ilgili bilgi veren Ezer, üniversite öğrencilerinin sorularını yanıtladı.







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