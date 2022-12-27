Adana Demirspor, Beşiktaş maçının hazırlıklarına devam etti

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ADANA (AA) - Adana Demirspor, Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında 29 Aralık Perşembe günü deplasmanda Beşiktaş ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, mavi-lacivertliler, kulüp tesislerinde antrenman gerçekleştirdi.

Teknik direktör Vincenzo Montella yönetiminde geçekleştirilen antrenman 1 saat 20 dakika sürdü.

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