Adana'da boşanma aşamasındaki eşi ve yakınını rehin alan zanlı tutuklandı

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

En güzel aşk sözleri ve mesajları

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ADANA (AA) - Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, karısını ve bir yakınını bir süre tabancayla rehin alıp bıraktıktan sonra girdiği mağazada yakalanan şüpheli tutuklandı.

Öğretmenler Bulvarı’nda 24 Aralık’ta boşanma aşamasındaki eşi Ferdağ D'yi (29) ve bir kadın yakınını tabancayla rehin alarak bıraktıktan sonra kaçıp saklandığı mağazada polislerce gözaltına alınan Cengiz D'nin (30) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen Cengiz D, savcılık sorgusu sonrası çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Cengiz D'nin, olay günü iki çocuğunu görme bahanesiyle yanına gittiği eşi Ferdağ D'yi silahla tehdit ederek zorla otomobiline bindirdiği ve memleketi Manisa'ya götürmek istediği ileri sürüldü.

- Olay

Öğretmenler Bulvarı'nda 24 Aralık'ta Cengiz D, boşanma aşamasındaki eşi Ferdağ D'yi ve bir kadın yakınını tabancayla rehin almıştı.

Polis ekiplerinin uzun süren ikna çabaları sonucu şüpheli, kucağında çocuğunun da olduğu eşini ve yakını olan kadını serbest bırakıp silahı başına dayamıştı.

Daha sonra koşarak yakındaki bir bebek ürünleri mağazasına giren zanlı, özel harekat ekiplerince etkisiz hale getirilip gözaltına alınmıştı.

Bu sırada rahatsızlanan hamile bir müşteri, 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye götürülmüştü.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.