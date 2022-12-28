GÜNCELLEME - Adana merkezli dolandırıcılık operasyonunda 44 zanlı yakalandı

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ADANA (AA) - Adana merkezli 9 ilde, sosyal medyada ve ürün satışı yapılan bazı internet sitelerinde sahte ilan vererek dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla 44 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bazı şüphelilerin sosyal medya ve ilan sitelerine sahte satış ilanı vererek dolandırıcılık yaptıkları ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Ekiplerin 6 aylık teknik ve fiziki takibi sonucu sahte satış ilanlarıyla dolandırıcılık yaptığı tespit edilen 45 şüpheli hakkında Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca gözaltı kararı verilmesi üzerine Adana merkezli 9 ilde belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.

Operasyonda dolandırıcılık şebekesinin elebaşları oldukları öne sürülen S.C, M.G. ve Y.C'nin de aralarında olduğu 44 şüpheli gözaltına alındı.

Zanlıların, 192 olayda yaklaşık 6 milyon lira haksız kazanç elde ettikleri ileri sürüldü.

İkametinde bulunamayan 1 şüpheli aranıyor.

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