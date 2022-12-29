Adana'da arkadaşını darbedip telefonunu gasbettiği öne sürülen sanığa dava

En güzel aşk sözleri ve mesajları

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ADANA (AA) - Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde arkadaşını darbedip cep telefonunu gasbettiği iddiasıyla tutuklanan sanık hakkında 3 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Savcılıkça, "kasten yaralama" suçlamasıyla tutuklanan Y.C.A. hakkında yürütülen soruşturma kapsamında 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası talebiyle hazırlanan iddianame, Adana 21. Asliye Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, 26 Eylül'de Yeşilyuva Mahallesi'ndeki parkta meydana gelen olayda müşteki S.M'yi, bir süredir görüşmediği çocukluk arkadaşı Y.C.A'nın konuşmak için parka çağırdığı ve burada iddiaya göre küfürleşme nedeniyle çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine sanığın müşteki S.M'yi darbettiği ve telefonunu alarak kaçtığı belirtildi.

Ağır yaralanan S.M'nin Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde ameliyat olduğu ve 40 gün tedavi gördüğü anlatılan iddianamede, sanığın üzerine atılı "kasten yaralama" suçundan 3 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

İddianamede ifadesine yer verilen tutuklu sanık Y.C.A. suçlamaları kabul etmedi. Sanığın yargılanmasına ilerleyen günlerde başlanacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.