Yüreğir ilçesinde kentsel dönüşüm projesinde çalışmalar başladı

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ADANA (AA) - Yüreğir ilçesi Sinanpaşa Mahallesi'nde, Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca (TOKİ) yapılacak 341 konut ve 28 iş yeri için hafriyat çalışmalarına başlandı.

Belediyenin açıklamasına göre, Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, konutların yapılacağı Sinanpaşa Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya geldi.

Mahalle sakinlerine projeyle ilgili bilgi veren Kocaispir, 20 yıldır süren kentsel dönüşüm sürecinin çözüme kavuştuğunu belirtti.

Kamulaştırılan binalarda yıkım çalışmalarının da sürdüğünü aktaran Kocaispir, kısa süre içerisinde bölgede modern binaların yükseleceğini kaydetti.



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