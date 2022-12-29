Seyhan Belediyesinden mevsimlik tarım işçilerine destek

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ADANA (AA) - Seyhan Belediyesi, mevsimlik tarım işçisi ailelere yardımda bulundu.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğüne bağlı Mavi Ekipler, Köylüoğlu Mahallesi'nde çadırlarda kalan mevsimlik tarım işçilerini ziyaret etti.

Mevsimlik tarım işçilerinin çocuklarına dikimevinde hazırlanan kıyafetleri veren ekipler, ihtiyaç duyan ailelere de soba desteğinde bulundu.



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