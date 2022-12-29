Adana ve çevre illerde EYT'li vatandaşlar SGK önlerinde yoğunluk oluşturdu

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ADANA (AA) - Adana, Mersin ve Hatay'da, emeklilikte yaşa takılanlarla (EYT) ilgili yapılan açıklama sonrası vatandaşlar, borçlanma ve prim gün sayısı hesaplaması için Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) il müdürlükleri önünde yoğunluk oluşturdu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın emeklilikte yaşa takılanlarla (EYT) ilgili düzenlemeyi açıklamasının ardından askerlik ve doğum borçlanmasını yapmak isteyenler SGK il müdürlüklerine gitti.

Adana'da SGK İl Müdürlüğü önünde kuyrukta bekleyenlerden 43 yaşındaki Mustafa Karaçevirgen, AA muhabirine, karar alınmasından sevinç duyduğunu söyledi.

Askerlik borçlanması için geldiğini ifade eden Karaçevirgen, "EYT'nin çıkmasını bekliyorduk. Çıktığı için de mutlu olduk. Bizim için iyi oldu." dedi.

Tahir Onarıcı da (54) emekli olamadığı için çalışmaya devam ettiğini, bu düzenleme çıkınca emekli olmaya hak kazanacağını belirtti.

Düzenlemenin yapılacağının yıllardır söylendiğini ifade eden Onarıcı, "Vatandaşların refahı için çok iyi ve hayırlı oldu." diye konuştu.

- Mersin

Mersin'de de EYT ilgili yapılan açıklama sonrası vatandaşlar, SGK önünde yoğunluk oluşturdu.

Akdeniz ilçesindeki SGK binası önüne gelen vatandaşlar, buradaki görevlilerden EYT'nin kapsamı, pirim sayıları ve çalışma süreleri gibi konularda bilgi aldı.

Vatandaşlardan Murat Yıldırım (48), EYT'yi yıllardır beklediklerini anlattı.

EYT kararını sevinçle karşıladıklarını vurgulayan Yıldırım, "Yıllardır bekliyorduk. Hak ettiğimiz bir şeydi, olması gereken buydu. Cumhurbaşkanımızdan Allah razı olsun, kendisine teşekkür ediyoruz. 3 çocuğum üniversitede okuyor. İnşallah bize katkısı olur." ifadelerini kullandı.

Mehmet Yörür de (47) EYT çıkmasaydı 11 yıl daha bekleyeceğini belirterek, "Üzerimizden ağır bir yük kalktı. Başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ederiz. Çıkan karardan sonra ocakta dilekçemi vereceğim ve emekli olacağım." şeklinde konuştu.

Dilekçe vermeye gelenlerden Gülay Eker (48) ve Tülay Yalçın da (48) Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti.

- Hatay

Hatay'da da EYT'den yararlanacak vatandaşlar SGK İl Müdürlüğü önünde yoğunluğa neden oldu.

Başvuru için gelenlerden 48 yaşındaki Mustafa Sezgin, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, EYT konusunda gerçekten gereğini yaptı. Cumhurbaşkanımıza sonsuz teşekkürlerimizi iletiyoruz. Gurur verici bir şey. Daha önce gelenlerin yapamadığını yaptı Cumhurbaşkanımız, en güzel duyguyu bizlere yaşattı." değerlendirmesinde bulundu.

49 yaşındaki Serdar Buğday da EYT düzenlemesi sonucunda haklarını aldıklarını belirterek, "Allah'a çok şükürler olsun. Sayın Cumhurbaşkanımız bu konuya elini uzatarak bizi rahatlığa kavuşturdu. Çok teşekkür ediyorum." dedi.

Ahmet Cura ise EYT ile ilgili düzenlemeyi uzun zamandan bu yana beklediğini ifade etti.

EYT'den yararlanabileceği için mutlu olduğunu aktaran Cura, şunları kaydetti:

"Kararı çok olumlu buluyoruz. Emeklilik için gerekli müracaatları yaptım. Ailemle birlikte kararı sevinçle karşıladık. Beklediğimiz bir haberdi. Sonunda çözüldü ve mutluyuz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a çok teşekkür ediyoruz."

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