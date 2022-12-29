Tufanbeyli'de çiftçilere yönelik bilgilendirme toplantısı yapıldı

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ADANA (AA) - Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde çiftçilere yönelik bilgilendirme toplantısı yapıldı.

Tufanbeyli İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından Tufanbeyli Kaymakamlığı konferans salonunda düzenlenen toplantıda, Kırsal Kalkınma Yatırımlarını Destekleme Programı anlatlıdı.



İlçe Tarım ve Orman Müdürü Saffet Giray, açıklamasında, kırsal kalkınma yatırımlarına yüzde 50 hibe desteği ve hayvanlara çip takılması gibi çalışmalar hakkında bilgilendirme yaptıklarını belirtti.



Programda, ilgili proje yürütme birimi personeli tarafından çiftçilere bilgilendirmede bulunuldu.



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