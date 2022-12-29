ÇÜ'de balıkçılık kontrolüne yönelik yeni teknolojiler tanıtıldı

ADANA (AA) - Çukurova Üniversitesi'nde (ÇÜ) balıkçılık kontrolüne yönelik teknolojiler içeren "Smartfish H2020" projesi tanıtıldı.
Rektör Yardımcısı Hayri Levent Yılmaz, Su Ürünleri Fakültesi Toplantı Salonu'nda düzenlenen toplantıda, AB hibe destekli projede, denizel kaynakların verimliliği, balıkçılık yönetimi için otomatik veri toplamanın en iyi hale getirilmesi, endüstrinin ekolojik etkisini azaltılması gibi önemli misyonların hedeflendiğini söyledi.
Su Ürünleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mahmut Ali Gökçe de küresel ısınma, çevresel felaketler sonucunda oluşan iklim değişikliği, aşırı üretim ve yoğun tüketimin sucul ekosistem üzerinde büyük baskı oluşturduğunu belirtti.
Mahmut Ali Gökçe, bilim insanlarının bütün dünyada özellikle avcılık baskısının çözümü için çalıştığını dile getirdi.
Proje yürütücüsü Prof. Dr. Gökhan Gökçe de projenin amacının balık stokunun değerlendirmesi için otomatik veri toplamanın iyileştirilerek balıkçılık düzenlemelerine uygunluğun kanıtını sağlamak olduğunu ifade etti.
Gökçe, daha sonra proje kapsamında geliştirilen ve balıkçılık sektöründe izlemede ulaşılan yenilikler hakkında sunum yaptı.