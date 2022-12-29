Adana'da Seyhan Sanat Merkezi'nin temeli atıldı

En güzel aşk sözleri ve mesajları

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ADANA (AA) - Adana'da Seyhan Sanat Merkezi'nin temeli düzenlenen törenle atıldı.

Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay, merkez Seyhan ilçesi Sakarya Mahallesi’nde düzenlenen törende yaptığı konuşmada, belediye olarak hizmetlerinin devam ettiğini söyledi.

En büyük temel anlayışlarının sosyal belediyecilik olduğunu belirten Akay, şunları kaydetti:

"Sosyal belediyecilik sürdürmek bizim temel görevimiz. Bu sosyal belediyeciliği sürdürürken tabi bunun kültürel ve sanatsal boyutları da var. Adana bir tarafta ekonomik olarak büyük bir güce kavuşurken. Bir taraftan da sanatsal olarak gerçek anlamda yeniden gündeme gelecek."

Konuşmaların ardından Seyhan Sanat Merkezi'nin kurdele kesilerek temeli atıldı.

Törene, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, ilçe belediye başkanları, siyasi parti ve STK temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.