Adana'da sulama havuzunda mahsur kalan çakal kurtarıldı

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ADANA (AA) - Adana'da düştüğü sulama havuzunda mahsur kalan çakal kurtarıldı.

Yumurtalık ilçesi Zeynepli Mahallesi'nde mahalle sakinleri, yaklaşık 5 metre derinliğindeki zemininde bir miktar su bulunan havuzdan hayvan sesi duydu.

Vatandaşlar, zemini ve çevresi naylon kaplı sulama havuzuna bir çakalın düştüğünü, hayvanın naylon malzeme nedeniyle ayakları kaydığı için çıkamadığını gördü.

Haber verilmesi üzerine bölgeye gelen Doğa Koruma ve Milli Parklar 7. Bölge Müdürlüğü ekipleri, çakalın ayağının kaymadan yukarı çıkabilmesi için havuzun zeminine kadar uzanan kumaştan yapılmış ince gözlü file örtü bıraktı.

Örtünün bırakılmasının ardından bir süre sonra çakal örtüyü kullanarak havuzdan çıktı.









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