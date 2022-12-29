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ADANA (AA) - Sanatçı Feridun Düzağaç, Adana'da konser verdi.

Seyhan Belediyesi'nin Yaşar Kemal Kültür Merkezi önündeki yılbaşı konserleri kapsamında sahne alan Feridun Düzağaç, sevilen şarkılarını seslendirdi.

Düzağaç'ın şarkılarına alanı dolduran hayranları da eşlik etti.

Yaklaşık bir buçuk saat süren konserde, katılımcılar keyifli vakit geçirdi.

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