Adana'da DEAŞ operasyonu

Gerçekte nasıl görünüyorlardı? Kleopatra, Sezar, Mozart ve daha fazlası...

En güzel aşk sözleri ve mesajları

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ADANA (AA) - Adana'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik soruşturma kapsamında 10 zanlının yakalanması için operasyon düzenlendi.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şubesi ekipleri, geçmiş dönemde DEAŞ adına faaliyette bulundukları ileri sürülen 10 şüphelinin kentte olduğunu tespit etti.

10 ayrı adrese TEM şubesi operasyon timleri ve özel harekat polislerince baskın yapıldı.

TEM şubesi ekipleri baskın yapılan adreslerde arama yaptı.

Gözaltına alınan bazı şüpheliler Adana Adli Tıp Birimindeki sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.