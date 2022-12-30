Adana Emniyet Müdürü İnci, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

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ADANA (AA) - Adana İl Emniyet Müdürü Doğan İnci, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Emniyet Müdürü İnci, AA muhabirleri ile foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği, "haber", "spor" ve "çevre-yaşam" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

Haber kategorisinde Emrah Yorulmaz’ın "TOGG'un ilk yolculuğu" başlıklı fotoğrafını oylayan İnci, çevre ve yaşam kategorisinde Mustafa Çiftçi’nin "Havadan müdahale", spor kategorisinde ise Elif Öztürk Özgöncü'nün "Şampiyonlar" başlıklı fotoğraflarını seçti.

İl Emniyet Müdürlüğünde görevli polisler de fotoğraf oylamasına katıldı.

Başpolis Yusuf Kahraman, haber kategorisinde Evrim Aydın'ın "Mavi çizgilerimiz var", spor kategorisinde Elif Öztürk Özgöncü’nün "Şampiyonlar", çevre-yaşam kategorisinde ise Sercan Küçükşahin'in "Kar tünelleri" isimli fotoğraflarına oy verdi.

Polis memuru Semra Agaya haberde Doğukan Keskinkılıç’ın "Gece uçuşu", sporda Cüneyt Çelik'in "Beygir gücü", çevre-yaşamda ise Muhammed Shajahan’ın "Bangladeş'te hasat zamanı" fotoğraflarını seçti.

Polis memurlarından Sefer Uçaroğlu da haberde Ali Atmaca'nın "Ekmek teknesi", sporda Mustafa Yalçın'ın "Taek von futbol", çevre-yaşamda ise Muhammed Enes Yıldırım'ın "Dağın öfkesi" isimli fotoğraflarına oy verdi.



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