Adana'da 1071 litre sahte ve kaçak içki ele geçirildi

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ADANA (AA) - Adana'da yılbaşı öncesi düzenlenen baskınlarda 1071 litre sahte ve kaçak içki ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yılbaşı öncesinde kaçak ve sahte içki satışının önüne geçmek amacıyla kentte belirlenen adreslere baskın düzenledi.

Adreslerde 1071 litre kaçak ve sahte içki ele geçiren ekipler, bir şüpheliyi gözaltına aldı.

Ekipler, alkol satışı yapılan iş yerlerinde de denetim gerçekleştirdi.

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