Malezya heyeti, Adana'da narenciye bahçelerini ve işleme tesislerini gezdi

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ADANA (AA) - Malezya'dan gelen tarım heyeti, Adana'daki narenciye üretim alanları ve işleme tesislerinde incelemelerde bulundu.



Adana İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Malezya Bitki Sağlığı Kontrolü ve Uluslararası İşbirliği Departmanı heyeti, İl Müdürü Muhammet Ali Tekin'i ziyaret etti.

Heyete Adana'nın tarımsal potansiyeli ve ürün deseni hakkında bilgi veren Tekin, Malezya'ya ihracat için iş birliğine hazır olduklarını belirtti.

İl Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü ile narenciye üretim bahçeleri ve paketleme tesislerini gezen heyet, çalışmalarla ilgili yetkililerden bilgi aldı.



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