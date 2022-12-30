Adana'da cep telefonu gasbına 10 yıl hapis

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ADANA (AA) - Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde bıçakla tehditte bulunduğu kişinin cep telefonunu gasbeden sanığa 10 yıl hapis cezası verildi.

Adana 8. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, E.A'nın cep telefonunu gasbettiği gerekçesiyle tutuklanan sanık O.Y. ve avukatı katıldı.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında, sanığın merkez Seyhan ilçesi Bahçeşehir Mahallesi'nde sokakta yürüdüğü sırada E.A'nın karşısına çıktığını ve bıçakla tehditte bulunduğu mağdurun cep telefonunu gasbettiğini belirterek, O.Y'nin "silahla yağma" suçundan cezalandırılması ve mevcut halinin devamına karar verilmesini istedi.

Sanık O.Y. savunmasında, suçlamaları kabul etmeyerek, "Kimsenin telefonunu zorla almadım. Hakkımdaki iddialar asılsızdır. Tahliyemi ve beraatımı talep ediyorum." dedi.

Mahkeme heyeti, "silahla yağma" suçundan 10 yıl hapis cezasına çarptırdığı sanık O.Y'nin tutukluluğunun devamına karar verdi.

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