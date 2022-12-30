Pozantı Kaymakamı Fatih Karamahmut AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

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ADANA (AA) - Pozantı Kaymakamı Fatih Karamahmut, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Kaymakam Karamahmut, AA muhabirleri ile foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği, "haber", "spor" ve "çevre-yaşam" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

Haber kategorisinde Özkan Bilgin'in "Görev tamam" başlıklı fotoğrafına oy veren Karamahmut, çevre ve yaşam kategorisinde Josep Prezioso'nun "Dalıp gitmek", spor kategorisinde ise Jose Hernandez’in "Baş döndüren hız" başlıklı fotoğraflarını seçti.



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