Pozantı Belediye Başkanı Çay, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

ADANA (AA) - Pozantı Belediye Başkanı Mustafa Çay, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.
Belediye Başkanı Çay, AA muhabirleri ile foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği, "haber", "spor" ve "çevre-yaşam" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.
Haber kategorisinde Emrah Yorulmaz’ın "TOGG'un ilk yolculuğu" başlıklı fotoğrafını oylayan Çay, çevre ve yaşam kategorisinde İsmail Kaplan’ın "Alacakaranlık ritüeli" spor kategorisinde ise Elif Öztürk Özgöncü'nün "Şampiyonlar" başlıklı fotoğraflarını seçti.
Pozantı Belediye Başkanı Mustafa Çay, haber kategorisinde "TOGG’un ilk yolculuğu" fotoğrafını gururla seçtiğini belirtti.