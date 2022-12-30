Adana'da tedavi gören çocuklara yeni yıl kutlaması

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ADANA (AA) - Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'nde tedavi gören çocuklar için yılbaşı eğlencesi düzenlendi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Balcalı Hastanesi Gönüllüler Derneği tarafından geleneksel olarak düzenlenen ve çeşitli okul, kurum, kuruluş ile hayırseverlerin katkıda bulunduğu etkinlikte çocuklar palyaço eşliğinde eğlendi.

Etkinlik kapsamında, çocuk servislerinde yatarak tedavi gören ve hastane polikliniklerinde muayene olmak için bekleyen minikler ziyaret edilerek çeşitli hediyeler verildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Hastane Gönüllüleri Derneği Başkanı Güngör Uysal, amaçlarının çocukları mutlu etmek olduğunu belirtti.



Başhekim Yardımcısı Doç. Dr. Çağlar Emre Çağlayan da bu tür etkinliklerin özellikle hastane ortamında tedavi gören çocuklar için ayrı bir moral ve motivasyon kaynağı olduğunu kaydetti.



Başhekim Yardımcısı Doç. Dr. Mehmet Ali Uçar, yeni yılda çocukların bir an önce sağlıklarına kavuşmasını temenni etti.



Başhekim Yardımcısı Prof. Dr. Arbil Açıkalın da etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.



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