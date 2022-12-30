Adana'da balıkçıların ağına 274 kilogramlık balık takıldı

ADANA (AA) - Adana'nın Yumurtalık ilçesinde balıkçıların ağına 4,5 metre boyunda 274 kilogram ağırlığında kılıç balığı familyasından "blue marlin" takıldı.

Haylazlı Mahallesi açıklarında balıkçıların ağına takılan dev balık, kıyıya getirildi.

Bir traktörün römorkuna konulan 4,5 metre boyunda ve 274 kilogram ağırlığındaki balık, limanda sergilendi.

Balığı inceleyen su ürünleri mühendisi Vahap Kavlak, gazetecilere dev balığın kılıç balığı familyasından "blue marlin" olduğunu belirtti.

Sularında ilk kez bu balığı gördüklerini anlatan Kavlak, "Balığı gördüğümde ve incelediğimde çok şaşırdım. Kıymetli bir balık. Türkiye'de blue marlin ilk kez yakalanmış oldu. Sularımızda bugüne kadar görülmüş bir tür değil. Bu balığın büyük ihtimalle Süveyş Kanalı'ndan sularımıza girmiş olduğunu tahmin ediyorum. Bizim sularımızda ender görülebilecek bir tür. Türkiye’de ve şehrimizde yakalanmış olması bizim için ayrı bir mutluluk." diye konuştu.

Vatandaşlar limanda sergilenen balığı cep telefonuyla görüntüleyip öz çekim yaptı.

Dev balık, satılarak Hatay'ın İskenderun ilçesine gönderildi.

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