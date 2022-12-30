Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Özer, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

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ADANA (AA) - Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nevzat Özer, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Özer, AA muhabirleri ile foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği, "haber", "spor" ve "çevre-yaşam" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

Haber kategorisinde Günay Nuh'un "Görev çağırıyor" başlıklı fotoğrafını oylayan Özer, çevre ve yaşam kategorisinde Orhan Çiçek'in "Yangın müdahalesi" spor kategorisinde ise Cüneyt Çelik'in "Beygir gücü" başlıklı fotoğraflarını seçti.

Özer, yaptığı açıklamada, 3 kategorideki fotoğrafları da tek tek incelediğini söyledi.

İnsanoğlunun kalbini dinlemesi gerektiğini ifade eden Özer, "Fotoğraflarda daha çok sosyolojik anlamda merhamet, sevgi, vicdan gibi konuların üstünde durdum. Fotoğrafları çeken arkadaşlara teşekkür ediyorum." dedi.



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