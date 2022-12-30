Tarım ve Orman İl Müdürü Tekin, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

ADANA (AA) - Tarım ve Orman İl Müdürü Muhammet Ali Tekin, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.
Tekin, AA muhabirleri ile foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği, "haber", "spor" ve "çevre-yaşam" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.
Haber kategorisinde Ali Jadallah'ın "Mazlumun ahı" başlıklı fotoğrafını oylayan Tekin, çevre ve yaşam kategorisinde Şebnem Coşkun'un "Gün ışığı ağları" spor kategorisinde ise Sergen Sezgin'in "Kökbörü" başlıklı fotoğraflarını seçti.
Tekin, yaptığı açıklamada, fotoğrafların hepsinin birbirinden güzel olduğunu belirterek, "Genel olarak fotoğrafların bir çoğunun milli ve manevi duygulara hitap ettiğini düşünüyorum. Fotoğrafları seçerken özellikle bu temaların işli olduğu fotoğrafları seçmeye çalıştım." dedi.