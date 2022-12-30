Adana Çiftçiler Birliğinden "2023 Yılı Tarım Raporu"

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ADANA (AA) - Adana Çiftçiler Birliğince "2023 Yılı Tarım Raporu" hazırlandı.



Adana Çiftçiler Birliği Başkanı Mutlu Doğru, yaptığı yazılı açıklamada, pandemi sürecinin tarımın ne kadar vazgeçilmez ve stratejik bir sektör olduğunu gösterdiğini belirtti.



Tarım ve hayvancılık sektöründe yaşanan sorunlarla düşüncelerinin ve çözüm önerilerinin yer aldığı rapor hazırladıklarını aktaran Doğru, yeni yılın başta Türk çiftçisi olmak üzere tüm insanlığa sağlık, barış, huzur, güven ve mutluluk getirmesi temennisinde bulundu.



Birlik tarafından hazırlanan ve 24 maddeden oluşan raporda basınçlı sulama sistemleri, enerji maliyetlerindeki artış, gıda enflasyonuyla mücadele, planlı üretim modeli, kent tarımı projesi, tarımsal destekler, gelir kaybı sigortası, tarımsal atıkların imhası, sivil toplum kuruluşlarıyla iş birliği, tarımsal ürün deseni, süt fiyatları gibi konular yer alıyor.



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