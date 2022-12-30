Reyhanlı Kaymakamı Öztürk, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

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HATAY (AA) - Reyhanlı Kaymakamı Yasin Öztürk, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Kaymakam Öztürk, AA muhabirleri ile foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği, "haber", "spor" ve "çevre-yaşam" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

Öztürk, spor kategorisinde Salih Zeki Fazlıoğlu'nun "Şükür secdesi", haber kategorisinde Doğukan Keskinkılıç'ın "Gece uçuşu", çevre-yaşam kategorisinde ise Sercan Küçükşahin'in "Kar tünelleri" karesine oy verdi.



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