Hatay'da öğrencilere sağlık taraması yapıldı

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HATAY (AA) - Hatay'ın Kumlu ilçesinde 3 bin 500 öğrenci sağlık taramasından geçirildi.

Kumlu Kaymakamlığı koordinesinde, İlçe Sağlık Müdürlüğü, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, iş birliğinde ilkokul ve ortaokul öğrencilerine yönelik sağlık taraması yapıldı.

Atatürk İlköğretim Okulu'nda yapılan sağlık taramasına Kaymakam Halil İbrahim Yeşilyurt, Kumlu Devlet Hastanesi Başhekimi Arif Yeniçeri de katıldı.

Kaymakam Yeşilyurt, taramayla tedavi imkanı olmayan öğrencilere bu imkanı sağlayarak daha sonra da takiplerini yapacaklarını belirtti.



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