Adana'da çıkan yangında ahşap ev zarar gördü

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ADANA (AA) - Adana'nın Kozan ilçesinde çıkan yangında ahşap binada hasar meydana geldi.

Taş Mahallesi'ndeki ahşap bir binada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekipler tarafından söndürülen yangın, evde hasara yol açtı.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.



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