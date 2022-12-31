Adana'da tırın dorsesindeki otomobilde 2 kilo 216 gram esrar ele geçirildi

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ADANA (AA) - Adana'da, dorsesine yüklü otomobilde 2 kilo 216 gram esrar ele geçirilen tırın sürücüsü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu bulundurulduğundan şüphelendikleri bir tırı takibe aldı.

Ekipler, tırı Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda durdurup narkotik dedektör köpeği "Aşil" ile aradı.



Köpeğin, tırın dorsesinde yüklü otomobile tepki vermesi üzerine yapılan incelemede aracın yakıt deposuna gizlenmiş 2 kilo 216 gram esrar bulundu.

Bunun üzerine tır sürücüsü Mesut T. (35), gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Mesut T, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

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