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Milli atlet Kayhan Özer, Avrupa Salon Şampiyonası'nda kendi rekorunu kırmayı hedefliyor:

AA

Milli atlet Kayhan Özer, Avrupa Salon Şampiyonası'nda kendi rekorunu kırmayı hedefliyor:

ADANA (AA) - OZAN EFEOĞLU - Milli sprinter Kayhan Özer, İstanbul'da düzenlenecek 2023 Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası'nda kendi rekoru olan 6.64 saniyenin altında koşmak için ter döküyor.

İstanbul'da 2-5 Mart'ta düzenlenecek 2023 Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası'nda 60 metrede koşacak milli sporcu Kayhan Özer, altın madalya hedefiyle çalışmalarını Adana'da sürdürüyor.

Ulusal ve uluslararası organizasyonlarda çok sayıda madalya kazanmasının yanı sıra 2019 yılında 100 metrede 23 yaş altı Türkiye rekoru kıran milli atlet, 4x100 metre milli takımıyla bu yıl düzenlenen Akdeniz ve İslami Dayanışma Oyunları'nda da birincilik elde etti.

Milli sprinter Kayhan Özer, AA muhabirine, ay-yıldızlı formayı giymenin gururunu yaşadığını söyledi.

Zorlu bir sezon geçirdiklerini anlatan Kayhan, Akdeniz ve İslami Dayanışma Oyunları'nda elde ettikleri şampiyonlukla İstiklal Marşı'nı okutmanın gurunu yaşadıklarını belirtti.

Önünde Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası olduğunu aktaran Kayhan, "Tabii ki heyecan dorukta, bu zamana kadar hiç Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası ülkemizde olmamıştı. Kendi evimizde olması bizim için büyük bir motivasyon aslında. Umarım gelen sporcular İstanbul'u beğenir, güzel bir yarışma olur. İnşallah biz de istediğimizi alırız, madalyaya kavuşuruz." diye konuştu.

Kayhan, kendini sürekli geliştirip başarılarının üzerine yenisini koymak için çabaladığını dile getirdi.


- "Bana artık 'Türkiye'nin en hızlı yerli koşucusu' diye hitap ediliyor"


Şu anki hedefinin Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası'nda bireysel olarak da başarıya imza atmak olduğunu belirten Kayhan, şöyle devam etti:

"Bireyselde sadece 60 metre koşacağız, bunu da koşan iki kişiyiz, ben ve Emre Zafer. Hedefimiz öncelikle finale kalmak. Geçen yıllarda yarı final koştuk, şimdi finale kalmak istiyoruz. Benim 6.64 saniyelik bir derecem var. Her yıl madalya ortalamasına baktığımızda 6.61, 6.62 saniyelik süreler madalya alıyor, benim de hedefim 6.60 saniyenin altında koşup bu madalyayı garantileyebilmek. Tabii ki bu branşta yarıştığımız iyi sporcular var, biraz zor olacak ama biz de kolay bir rakip değiliz. İnşallah elimizden geleni yapıp o kürsüye çıkmayı hedefliyoruz. Geçen yıl 100 metrede 10.21 koştum aslında, Türkiye'de yerli bir koşucunun koştuğu en hızlı dereceyi koştum. Bana artık 'Türkiye'nin en hızlı yerli koşucusu' diye hitap edilmeye başlandı. Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası benim için en önemli yarışlardan biri. Yarışmada 6.60 saniyenin altında koşan ilk yerli Türk atlet olmak istiyorum."


- "Biz yukarıya doğru tırmanıştayız"


Antrenör Nuray Sev de milli atlet Kayhan Özer'in büyük bir gayretle Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası için hazırlandığını belirtti.

Kayhan'ın Adana'dan olimpiyatlara katılan ilk sporcu olduğunu hatırlatan Sev, "Her geçen yıl grafiği yükselen Kayhan'ın 60 metrede ve açık sahada 100 metrede parkur dereceleri var. Adım adım, basamak basamak biz yukarıya doğru tırmanıştayız. İnşallah bu yıl da ev sahipliği yaptığımız Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası'nda kürsüye çıkmayı istiyoruz."

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