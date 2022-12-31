Adana'da meslek lisesi öğrencileri sebzelerin kabuklarını da lezzete dönüştürüyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Adana'da meslek lisesi öğrencileri sebzelerin kabuklarını da lezzete dönüştürüyor

AA

Adana'da meslek lisesi öğrencileri sebzelerin kabuklarını da lezzete dönüştürüyor

ADANA (AA) - OZAN EFEOĞLU - Adana'da Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, Milli Eğitim Bakanlığının "Sıfır Atık" projesi kapsamında, gıdaların yaprak, kabuk ve çekirdek gibi kısımlarını yeniden işleyerek ürüne dönüştürüyor.

Okulun Yiyecek ve İçecek Hizmetleri Bölümündeki 48 öğrenci, Milli Eğitim Bakanlığının "Mesleki ve Teknik Eğitim Yoluyla Sosyal ve Ekonomik Uyum" projesi kapsamında kurulan atölyede hem teorik eğitim alıyor hem de uygulama yapıyor.

Mesleki tecrübe kazandıkları atölyede öğrenciler, Milli Eğitim Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı işbirliğinde düzenlenen "Beslenme Dostu Okul" projesi kapsamında da her gün kentteki 711 anaokulu öğrencisinin öğle yemeğini pişiriyor.

Okulun döner sermayesine katkıda bulunmanın yanı sıra harçlıklarını da çıkartan öğrenciler, Bakanlığın "Sıfır Atık" projesiyle yemek yapımında kullandıkları gıdaların yaprak, kabuk ve çekirdek gibi artıklarını çöpe atmak yerine kendilerine has tarifleriyle ürüne dönüştürüyor.

Okul müdürü Tuba Sungur, AA muhabirine, atölyelerinde geleceğin usta şeflerini yetiştirdiklerini söyledi.

Öğrencilerin okuldaki atölyede mesleğin inceliklerini öğrendiğini aktaran Sungur, şöyle devam etti:

"Yiyecek içecek hizmetleri, bizim en çok istihdam sağlayan bölümlerimizden birisidir. Öğrencilerimizin birçoğu Adana'da ileri düzeydeki otellerin mutfaklarında çalışıyorlar. Öğrencilerimiz sahada aranan ara elemanlar. Çocuklarımız burada işi öğreniyor ve yoğun çalışan bir mutfaktaki kriz yönetimi ve iş çıkarma yönünden beceri kazanıyorlar. Öğrencilerimizi takip ediyoruz ve zamanla ne kadar hızlandıklarını, yemeği ne kadar hızlı çıkardıklarını görebiliyoruz. Yüksek sayıdaki kişilere yemek çıkartmak da ayrı bir meziyet, çocuklar hem bunu tecrübe etmiş oluyorlar hem de ileride meslek hayatlarında onlar için bir referans oluyor."

Sungur, okuldaki mutfağın döner sermayeye önemli katkılar sunduğunu belirtti.

Atölyede, hafta içi her gün kentteki 711 anaokulu öğrencisine öğle yemeğinin de pişirildiğini anlatan Sungur, elde edilen kazançtan öğrencilere döner sermaye kapsamında ödeme yaptıklarını dile getirdi.

- "Kabuklar atılmak yerine tekrar ürüne dönüştürülüyor"

Yiyecek İçecek Hizmetleri Alan Şefi Ülkü Senem Kıran, atölyelerinde endüstriyel bir mutfakta bulunması gereken tüm malzemelere sahip olduklarını söyledi.

Sadece doğada değil gıda da "Sıfır atık" sloganıyla öğrenci yetiştirmeye gayret ettiklerini aktaran Kıran, bu kapsamda bir öğrencilerinin bezelye kabuklarını kullanarak renklendirdiği "sebzeli mantı" ile Adana Lezzet Festivali'nde ödül aldığını belirtti.

Kıran, atölyede bezelyenin yanı sıra soğan kabuklarını ve dut yapraklarını da değerlendirdiklerini anlatarak, şunları anlattı:

"Mutfağımızda yiyeceklerden çıkan kabuklar atılmak yerine tekrar ürüne dönüştürülüyor. Kabuklardaki yüksek besin değerini kaybetmemek adına nasıl değerlendiririz diye düşündük ve mantı ile makarna hamurlarının içerisine karıştırıp reçete haline getirdik. Soğan kabuklarını da yıkayıp kuruttuk, onları da belli işlemlerden geçirdikten sonra çorbalarımızın içerisine renk verici gıda olarak kullanıyoruz. Bunların dışında meyve kabuklarını da değerlendiriyoruz. Dut yaprakları besleyici bir bitki bunu da çorba ve tatlılara katıyoruz ya da süsleme malzemesi olarak kullanabiliyoruz."

Okulun 11'inci sınıf öğrencisi Zeynep Yılmaz, "Sıfır Atık" projesi kapsamında hazırladığı sebzeli mantı ile Adana Lezzet Festivali'nde birinci olduğunu söyledi.

Yılmaz, hem aşçılığın inceliklerini hem de lezzetli yemeklerin yapımını öğrendikleri atölye sayesinde döner sermayeden harçlıklarını da çıkardıklarını kaydetti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Milli atlet Kayhan Özer, Avrupa Salon Şampiyonası'nda kendi rekorunu kırmayı hedefliyor:
YEREL HABERLER Milli atlet Kayhan Özer, Avrupa Salon Şampiyonası'nda ...
Adana merkezli dolandırıcılık operasyonunda yakalanan 7 zanlı tutuklandı
YEREL HABERLER Adana merkezli dolandırıcılık operasyonunda yakalanan ...
6 milyon TL´lik vurgun yapan dolandırıcılık şebekesine 7 tutuklama
YEREL HABERLER 6 milyon TL´lik vurgun yapan dolandırıcılık ...
(Görüntülü) AŞİL, YAKIT DEPOSUNA GİZLİ 2 KİLO ESRARI BULDU
YEREL HABERLER (Görüntülü) AŞİL, YAKIT DEPOSUNA GİZLİ 2 KİLO ESRARI ...
(Görüntülü) 6 MİLYON TL&#039;LİK VURGUN YAPAN DOLANDIRICILIK ŞEBEKESİNE 7 TUTUKLAMA
YEREL HABERLER (Görüntülü) 6 MİLYON TL'LİK VURGUN YAPAN ...
Adana'da tırın dorsesindeki otomobilde 2 kilo 216 gram esrar ele geçirildi
YEREL HABERLER Adana'da tırın dorsesindeki otomobilde 2 kilo 216 ...
Adana'da çıkan yangında ahşap ev zarar gördü
YEREL HABERLER Adana'da çıkan yangında ahşap ev zarar gördü
Hatay'da öğrencilere sağlık taraması yapıldı
YEREL HABERLER Hatay'da öğrencilere sağlık taraması yapıldı
Reyhanlı Kaymakamı Öztürk, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı
YEREL HABERLER Reyhanlı Kaymakamı Öztürk, AA'nın "Yılın ...
Adana Çiftçiler Birliğinden "2023 Yılı Tarım Raporu"
YEREL HABERLER Adana Çiftçiler Birliğinden "2023 Yılı Tarım Raporu"
Tarım ve Orman İl Müdürü Tekin, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı
YEREL HABERLER Tarım ve Orman İl Müdürü Tekin, AA'nın "Yılın ...
Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Özer, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı
YEREL HABERLER Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Özer, AA'nın ...
Adana'da balıkçıların ağına 274 kilogramlık balık takıldı
YEREL HABERLER Adana'da balıkçıların ağına 274 kilogramlık balık ...
Adana'da tedavi gören çocuklara yeni yıl kutlaması
YEREL HABERLER Adana'da tedavi gören çocuklara yeni yıl kutlaması
Pozantı Belediye Başkanı Çay, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı
YEREL HABERLER Pozantı Belediye Başkanı Çay, AA'nın "Yılın ...
Pozantı Kaymakamı Fatih Karamahmut AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı
YEREL HABERLER Pozantı Kaymakamı Fatih Karamahmut AA'nın "Yılın ...
(Görüntülü) ADANA&#039;DA BALIKÇILAR, 274 KİLOLUK &#039;BLUE MARLİN&#039; YAKALADI
YEREL HABERLER (Görüntülü) ADANA'DA BALIKÇILAR, 274 KİLOLUK ...
Adana'da cep telefonu gasbına 10 yıl hapis
YEREL HABERLER Adana'da cep telefonu gasbına 10 yıl hapis
Adana'da balıkçılar, 274 kiloluk 'Blue Marlin' yakaladı
YEREL HABERLER Adana'da balıkçılar, 274 kiloluk 'Blue Marlin' ...
Adana Demirspor Başkanı Sancak'tan, Beşiktaş'a karşı oynayan futbolcularına tebrik:
YEREL HABERLER Adana Demirspor Başkanı Sancak'tan, Beşiktaş'a karşı ...
Malezya heyeti, Adana'da narenciye bahçelerini ve işleme tesislerini gezdi
YEREL HABERLER Malezya heyeti, Adana'da narenciye bahçelerini ve ...
Adana Ticaret Borsası
YEREL HABERLER Adana Ticaret Borsası
Adana'da 1071 litre sahte ve kaçak içki ele geçirildi
YEREL HABERLER Adana'da 1071 litre sahte ve kaçak içki ele geçirildi
Adana'da 700 bin ton buğday rekoltesi bekleniyor
YEREL HABERLER Adana'da 700 bin ton buğday rekoltesi bekleniyor

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.