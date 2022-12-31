Adana'da meslek lisesi öğrencileri sebzelerin kabuklarını da lezzete dönüştürüyor

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ADANA (AA) - OZAN EFEOĞLU - Adana'da Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, Milli Eğitim Bakanlığının "Sıfır Atık" projesi kapsamında, gıdaların yaprak, kabuk ve çekirdek gibi kısımlarını yeniden işleyerek ürüne dönüştürüyor.

Okulun Yiyecek ve İçecek Hizmetleri Bölümündeki 48 öğrenci, Milli Eğitim Bakanlığının "Mesleki ve Teknik Eğitim Yoluyla Sosyal ve Ekonomik Uyum" projesi kapsamında kurulan atölyede hem teorik eğitim alıyor hem de uygulama yapıyor.

Mesleki tecrübe kazandıkları atölyede öğrenciler, Milli Eğitim Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı işbirliğinde düzenlenen "Beslenme Dostu Okul" projesi kapsamında da her gün kentteki 711 anaokulu öğrencisinin öğle yemeğini pişiriyor.

Okulun döner sermayesine katkıda bulunmanın yanı sıra harçlıklarını da çıkartan öğrenciler, Bakanlığın "Sıfır Atık" projesiyle yemek yapımında kullandıkları gıdaların yaprak, kabuk ve çekirdek gibi artıklarını çöpe atmak yerine kendilerine has tarifleriyle ürüne dönüştürüyor.

Okul müdürü Tuba Sungur, AA muhabirine, atölyelerinde geleceğin usta şeflerini yetiştirdiklerini söyledi.

Öğrencilerin okuldaki atölyede mesleğin inceliklerini öğrendiğini aktaran Sungur, şöyle devam etti:

"Yiyecek içecek hizmetleri, bizim en çok istihdam sağlayan bölümlerimizden birisidir. Öğrencilerimizin birçoğu Adana'da ileri düzeydeki otellerin mutfaklarında çalışıyorlar. Öğrencilerimiz sahada aranan ara elemanlar. Çocuklarımız burada işi öğreniyor ve yoğun çalışan bir mutfaktaki kriz yönetimi ve iş çıkarma yönünden beceri kazanıyorlar. Öğrencilerimizi takip ediyoruz ve zamanla ne kadar hızlandıklarını, yemeği ne kadar hızlı çıkardıklarını görebiliyoruz. Yüksek sayıdaki kişilere yemek çıkartmak da ayrı bir meziyet, çocuklar hem bunu tecrübe etmiş oluyorlar hem de ileride meslek hayatlarında onlar için bir referans oluyor."

Sungur, okuldaki mutfağın döner sermayeye önemli katkılar sunduğunu belirtti.

Atölyede, hafta içi her gün kentteki 711 anaokulu öğrencisine öğle yemeğinin de pişirildiğini anlatan Sungur, elde edilen kazançtan öğrencilere döner sermaye kapsamında ödeme yaptıklarını dile getirdi.

- "Kabuklar atılmak yerine tekrar ürüne dönüştürülüyor"

Yiyecek İçecek Hizmetleri Alan Şefi Ülkü Senem Kıran, atölyelerinde endüstriyel bir mutfakta bulunması gereken tüm malzemelere sahip olduklarını söyledi.

Sadece doğada değil gıda da "Sıfır atık" sloganıyla öğrenci yetiştirmeye gayret ettiklerini aktaran Kıran, bu kapsamda bir öğrencilerinin bezelye kabuklarını kullanarak renklendirdiği "sebzeli mantı" ile Adana Lezzet Festivali'nde ödül aldığını belirtti.

Kıran, atölyede bezelyenin yanı sıra soğan kabuklarını ve dut yapraklarını da değerlendirdiklerini anlatarak, şunları anlattı:



"Mutfağımızda yiyeceklerden çıkan kabuklar atılmak yerine tekrar ürüne dönüştürülüyor. Kabuklardaki yüksek besin değerini kaybetmemek adına nasıl değerlendiririz diye düşündük ve mantı ile makarna hamurlarının içerisine karıştırıp reçete haline getirdik. Soğan kabuklarını da yıkayıp kuruttuk, onları da belli işlemlerden geçirdikten sonra çorbalarımızın içerisine renk verici gıda olarak kullanıyoruz. Bunların dışında meyve kabuklarını da değerlendiriyoruz. Dut yaprakları besleyici bir bitki bunu da çorba ve tatlılara katıyoruz ya da süsleme malzemesi olarak kullanabiliyoruz."

Okulun 11'inci sınıf öğrencisi Zeynep Yılmaz, "Sıfır Atık" projesi kapsamında hazırladığı sebzeli mantı ile Adana Lezzet Festivali'nde birinci olduğunu söyledi.

Yılmaz, hem aşçılığın inceliklerini hem de lezzetli yemeklerin yapımını öğrendikleri atölye sayesinde döner sermayeden harçlıklarını da çıkardıklarını kaydetti.

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